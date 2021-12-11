День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!

Сергей возвращается по-настоящему. Он второй в спринте, быстрее только Клебо.

Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт (С)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) — 0,87

3. Ришар Жув (Франция) — 1,23

Александр Терентьев выбыл в полуфинале, Глеб Ретивых — в четвертьфинале.

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 2.43,89

2. Надин Фейндрих (Швейцария) — 0,34

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,74

Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли в полуфинале, Христина Мацокина — в четвертьфинале.

Ночью Ольга Фаткулина с рекордом России выиграла 500 м на этапе Кубка мира по конькам в Канаде, утром Софья Надыршина победила в Кубке мира по сноуборду, потом Максим Буров одержал четвертую подряд викторию во фристайле, затем зажгли биатлонистки — едва ли кто-то ждал от них серебра в эстафете.

Было бы странно, если бы этот порыв не поддержали лыжники. И они не остались без медали!

Нортуг не пустил Терентьева в финал

Хотя начиналось утро с неприятных известий: Большунов из-за простуды на старт не вышел. Новость тревожная. Бог с ним, с этим спринтом, — слишком уж много на Александра напастей по здоровью в этом сезоне. И очередная оптимизма не добавляет. Выйдет ли он в воскресенье на старт разделки — пока непонятно. Будем надеяться.

Сегодня же квалификацию преодолели те, кто и должен был: Устюгов, Терентьев и Ретивых у мужчин и Непряева, Ступак, Мацокина среди женщин. Все, кроме Глеба и Христины, преодолели четвертьфинал. Ретивых снова выбыл слишком рано, и его перспективы на попадание в олимпийскую команду все туманнее.

Юля с Натальей попали в один полуфинал, и обе могли выходить дальше. Но Ступак перемудрила с тактикой — слишком рано пошла на все деньги. На финиш ее просто не хватило. А Непряевой же не хватило разножки. В заочном споре за место в решающем забеге она проиграла каких-то 0,08. В итоге как лаки-лузер прошла другая.

Немного заигрался с тактикой и Терентьев. Четвертьфинал он провел блестяще. А в полуфинале решил в стиле Клебо начать последним. В итоге на подъеме, где Александр планировал атаковать, сначала сам допустил ошибку, а потом его грамотно прикрыл Нортуг. Эвен, брат Петтера. В результате подопечный Юрия Бородавко стал третьим — и не прошел дальше. Хотя очевидно, что потенциал позволяет Терентьеву проходить в финал и в коньке. Скорость есть, не хватает пока только опыта.

Лось возвращается

Зато шикарно весь соревновательный день провел Устюгов. Сергей стал лучшим из наших в квалификации. Потом не побоялся запрыгнуть в четвертьфинал к Йоханнесу Клебо. Из всего пелотона не стесняются делать это только он и Большунов.

Тактика сработала. Забег не получился быстрым, но Устюгов мастерски разложился по дистанции — даже волноваться за его выход дальше не пришлось. Очень грамотно Сергей провел и полуфинал. На финиш примерно с равными шансами выкатывали сразу пять спортсменов, но россиянин и все тот же Клебо всех оставили с носом. Причем Йоханнес прошел со второго места. Понятно, что это всего полуфинал, но даже такая мелочь в отношении лучшего финишера мира приятна.

В бодром стиле прошел и финал. Устюгов был очень хорош, и в какой-то момент показалось, что между ним и Клебо появился комфортный просвет, однако на спусках Йоханнес быстро настиг лидера — и вышел вперед. Он первый, Сергей — второй.

Тем не менее это серебро — реальный успех для нашего чемпиона мира. Если оставить за скобками «Тур де Ски», в котором не всегда участвуют чистые спринтеры, в призах в этом виде программы он не был с 2017 года. Тот самый Лось, которого обожают болельщики и боятся соперники, по-настоящему вернулся. Если на первых стартах в сезоне ему — после двух лет травм и болезней — не хватало уверенности в себе, то сейчас с каждым этапом она у него, без сомнений, прибавляется большими порциями.

Это — жирный плюс для всей нашей лыжной сборной.