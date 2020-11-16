Большунов уступил Червоткину на гонке в Финляндии. Что случилось?

У лыжников состоялись первые соревнования сезона. Контрольную тренировку с участием российских и финских лыжников выиграл Иво Нисканен, а лучшим из наших неожиданно стал Алексей Червоткин.

На недавней контрольной тренировке в финском Муонио Червоткин выступил просто великолепно. Он занял второе место на дистанции 10 км, уступив только финну Иво Нисканену — пожалуй, одному из лучших классистов мира. Червоткин на три секунды обошел обладателя Кубка мира Александра Большунова, а также и всю остальную российскую сборную, за исключением Сергея Устюгова, который в тренировке участия не принимал.

Классикой могу идти хорошо за счет бесшажного хода

— Это была обычная тренировка, делать по ней какие-то выводы неправильно, — сказал Червоткин в интервью «СЭ». — Мы специально к ней не подводились, полностью выполняли план и никак объемы не сбрасывали. Было много силовой работы как в зале, так и на лыжах — катались с отягощениями. Задачи непременно побеждать на контрольной не стояло. В ближайшие выходные у нас будут отборочные старты для попадания на Кубок мира — вот на них уже можно будет ориентироваться.

— Вы раньше считались специалистом скорее свободного стиля, а тут вдруг обыграли всю сборную в классике. Что произошло?

— В межсезонье я проделал много силовой работы на руки и верхний плечевой пояс. Потому что если в хорошем состоянии, то классикой я могу идти хорошо, прежде всего, за счет одновременного бесшажного хода.

— Подготовка к сезону получилась скомканной из-за коронавируса. Это сильно сказывается?

—Конечно. Раньше у нас были свои любимые места, где мы уже много лет проводим контрольные тренировки, знаем свои примерные результаты в тот или иной период подготовки и можем по ним ориентироваться. Сейчас же получилось так, что мы практически три сбора подряд провели в Малиновке. Психологически к концу уже немного поднадоело, но для подготовки там все условия есть. Была небольшая проблема с тренажерным залом, но ее быстро решили. Большая хорошая роллерная трасса, разнообразные беговые круги и для имитации... Было еще непросто добираться заграницу: в Рамзау и даже сюда, в Финляндию, мы добирались почти сутки — через Стамбул.

—В Финляндию через Стамбул — это сильно.

— Ну, а что делать? Другого выхода нет. Из российских баз остаются якутский Алдан и Вершина Теи в Хакасии. Но в Алдане сейчас уже слишком холодно, а в Теи очень много народу.

Большунову не нравится, если я сажусь ему на хвост

— Президент федерации Елена Вяльбе заявила, что из-за обязательного всеобщего тестирования на коронавирус наша команда может пропустить часть этапов Кубка мира. Как вы к этому относитесь?

— Стараюсь не забивать себе этим голову. В состав на Кубок мира нужно сначала попасть, а потом уже думать обо всем этом.

— Александр Большунов говорил, что вы единственный человек в команде, кто пытается цепляться за него на тренировках и не уступать в объемах и интенсивности.

— Если мы с Саней пересекаемся на тренировке на какой-то петле, я сажусь ему на хвост и стараюсь не отстать. Ему это обычно не нравится, он начинает ускоряться, потом снова идет своим темпом. Или, бывает, пропустит меня, а сам уйдет на другую петлю. Но на самом деле такое бывает нечасто. Обычно каждый тренируется по самочувствию и выполняет нагрузку с нужной ему интенсивностью.

— Когда Большунов получил Кубок мира, вы его поздравили или как-то это отметили?

— Это было как раз после сбора в Малиновке. У нас было общекомандное собрание, где мы все его поздравили, конечно.

— Какие гонки и турниры лично для вас будут приоритетны в этом сезоне?

— Посмотрю по состоянию на первых стартах и уже от этого стану отталкиваться. Конечно, хочется бежать как можно больше гонок на Кубке мира. И не просто выступать, а бороться за пятерку и тройку лучших. Думаю, мне это по силам, все реально. А там уже принимать решение, выступать ли на «Тур де Ски» и как лучше подходить к чемпионату мира.

Алексей Червоткин

Родился 30 апреля 1995 года в Кировской области.

Тренеры — Юрий Бородавко, Виктор Верещагин, Александр Лутков.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете 4х10 км. Серебряный призер чемпионата мира (2017).

Трехкратный призер этапов Кубка мира.

Трехкратный чемпион мира среди юниоров (2015).