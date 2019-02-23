Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Непряева - третья!

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялся женский скиатлон. Победила норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место. Второй финишировала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг.

Российская лыжница Анастасия Седова заняла девятое место. Анна Нечаевская заняла 15-е место, Мария Истомина – 21-е.

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 35.54,5

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) - отставание 57,6

3. Наталья Непряева (Россия) - 58,7

4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1.02,0

5. Фрида Карлссон (Швеция) - 1.07,4

6. Шарлотта Калла (Швеция) - 1.13,3

9. Анастасия Седова (Россия) - 1.50,4

15. Анна Нечаевская (Россия) - 2.36,9

21. Мария Истомина (Россия) - 2.58,5