Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре», норвежки заняли весь пьедестал

Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме. Она преодолела 15 километров за 41 минуту и 13,8 секунды.

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Тронхейм (Норвегия)

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Гонка преследования, 15 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 41.13,8

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3.40,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 3.41,5

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 5.54,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 6.14,8

6. Джессика Диггинс (США) — 8.40,1

22. Алиса Жамбалова (Россия) — 13.13,5

28. Анна Нечаевская (Россия) — 14.33,1

37. Яна Кирпиченко (Россия) — 16.41,1

41. Алия Иксанова (Россия) — 19.39,3

45. Диана Головань (Россия) — 21.42,2