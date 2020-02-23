Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре», норвежки заняли весь пьедестал
13:56
Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме. Она преодолела 15 километров за 41 минуту и 13,8 секунды.
Лыжные гонки
Тронхейм (Норвегия)
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«Ски тур»
Женщины
Гонка преследования, 15 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 41.13,8
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3.40,8
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 3.41,5
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 5.54,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 6.14,8
6. Джессика Диггинс (США) — 8.40,1
22. Алиса Жамбалова (Россия) — 13.13,5
28. Анна Нечаевская (Россия) — 14.33,1
37. Яна Кирпиченко (Россия) — 16.41,1
41. Алия Иксанова (Россия) — 19.39,3
45. Диана Головань (Россия) — 21.42,2
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