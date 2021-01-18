Йоханнес Клебо не выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Лахти. В мужской команде отсутствует Йоханнес Клебо, сообщает NRK.

Напомним, сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира в нынешнем сезоне — в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Изначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира. Но позже решение было изменено.