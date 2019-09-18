Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за допинг

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом в своем Twitter cсообщил журналист ARD Хайо Зеппельт. 32-летний спортсмен не будет обжаловать это решение.

Расследование в отношении Дюрра было начало после того, как он в фильме ARD рассказал, что в Германии регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Кроме того, по его словам, бывший тренер сборной Австрии Геральд Хайгель предоставлял членам сборной эритропоэтин и был осведомлен об использовании кровяного допинга.

Напомним, что Дюрр был отстранен от Олимпиады в Сочи и дисквалифицирован на два года после обнаружения в его пробе эритропоэтина.