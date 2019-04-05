Вылегжанин со сборной Удмуртии выиграл эстафету на чемпионате России

Сборная Удмуртии-1 выиграла эстафету 4x10 километров на чемпионате России в Кононовской (Архангельская область). В составе команды выступали: Дмитрий Япаров, Сергей Ардашев, Константин Главатских, Максим Вылегжанин.

Лыжные гонки

Кононовская (Архангельская область)

Чемпионат России

Мужчины

Эстафета 4 х 10 км

1. Удмуртия-1 (Дмитрий Япаров, Сергей Ардашев, Константин Главатских, Максим Вылегжанин) – 1:44.16,9

2. Удмуртия-2 (Евгений Байбородов, Евгений Вахрушев, Алексадр Уткин, Кирилл Вичужанин) – отставание 4,4

3. Татарстан-1 (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Егор Казаринов) – 6,3

4. Республика Коми-1 (Илья Семиков, Станислав Волженцев, Андрей Малафиев, Илья Порошкин) – 37,7

5. Тюменская область (Андрей Парфенов, Илья Санников, Денис Спицов, Иван Якимушкин) – 51,6

6. Московская область (Никита Ступак, Александр Бессмертных, Максим Зубцов, Антон Тимашов) – 1.42,2

Все о лыжах – здесь