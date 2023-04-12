Вяльбе рассказала, что спартакиада в следующем сезоне заменит лыжникам «Чемпионские высоты»

Президент ФЛГР и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что в следующем году будет проведена спартакиада.

«На следующий год у нас будет зимняя спартакиада, поэтому проводить «Чемпионские высоты» уже не будет никакого смысла. Спартакиада у лыжников пройдет в Тюмени вместе с биатлоном», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.