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Сегодня, 10:43

Вяльбе рассказала, что спартакиада в следующем сезоне заменит лыжникам «Чемпионские высоты»

Виктория Кравченко
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Президент ФЛГР и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что в следующем году будет проведена спартакиада.

«На следующий год у нас будет зимняя спартакиада, поэтому проводить «Чемпионские высоты» уже не будет никакого смысла. Спартакиада у лыжников пройдет в Тюмени вместе с биатлоном», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17503549
Елена Вяльбе
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