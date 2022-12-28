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Вяльбе описала столкновение Большунова и Устюгова словами «встретились два барана»

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Падение Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Фото Скриншот трансляции

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Лыжники столкнулись 27 декабря в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга, — приводит matchtv.ru слова Вяльбе. — Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью. После вчерашнего падения Саши Серега на финише переживал и спрашивал, все ли у него в порядке».

Глава ФЛГР выразила уверенность, что спортсмены пообщаются и решат все вопросы.

«В следующий раз, когда они встретятся, это будет после нового года в Сыктывкаре, я надеюсь, этот конфликт будет улажен. Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, все было в шуточной форме, но что-то переросло в неприязни друг к другу», — подчеркнула Вяльбе.

Большунов в результате столкновения поранил лицо. Из-за падения оба не попали в финал турнира. После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными. Устюгов сказал, что все было в пределах правил.

Позднее стало известно, что лыжники не будут наказаны по итогам столкновения.

Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Источник: matchtv.ru
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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