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Сегодня, 16:44

Вяльбе назвала хорошим знаком высказывание экс-тренера сборной Финляндии об отстранении российских лыжников

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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала высказывание бывшего тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя о том, что международный лыжный спорт не вынесет отстранения российских лыжников.

«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников с международных турниров — это катастрофа. Россия — один из крупных участников соревнований. И, безусловно, это хороший знак, что иностранные спортсмены, тренеры и не только они поддерживают наших спортсменов», — заявила Вяльбе корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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