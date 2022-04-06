Вяльбе назвала хорошим знаком высказывание экс-тренера сборной Финляндии об отстранении российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала высказывание бывшего тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя о том, что международный лыжный спорт не вынесет отстранения российских лыжников.

«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников с международных турниров — это катастрофа. Россия — один из крупных участников соревнований. И, безусловно, это хороший знак, что иностранные спортсмены, тренеры и не только они поддерживают наших спортсменов», — заявила Вяльбе корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.