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Сегодня, 08:57

Жена Большунова показала открытку от мужа с Олимпиады в Пекине, которая пришла ей только вчера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Большунова, супруга российского лыжника Александра Большунова, показала открытку от мужа с Олимпиады в Пекине.

Большунова выложила у себя в соцсетях фотографию открытки, которую, судя по штампу, ей доставили только вчера, 5 апреля.

«Привет! Сегодня я стал олимпийским чемпионом! У меня все хорошо, до скорой встречи», — написал Большунов своей жене в открытке.

Открытка Александра Большунова жене с Олимпиады в Пекине. Фото Соцсети Анны Большуновой
Открытка Александра Большунова жене с Олимпиады в Пекине.
Соцсети Анны Большуновой

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх в Китае Александр Большунов завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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