Жена Большунова показала открытку от мужа с Олимпиады в Пекине, которая пришла ей только вчера

Анна Большунова, супруга российского лыжника Александра Большунова, показала открытку от мужа с Олимпиады в Пекине.

Большунова выложила у себя в соцсетях фотографию открытки, которую, судя по штампу, ей доставили только вчера, 5 апреля.

«Привет! Сегодня я стал олимпийским чемпионом! У меня все хорошо, до скорой встречи», — написал Большунов своей жене в открытке.

Открытка Александра Большунова жене с Олимпиады в Пекине. Соцсети Анны Большуновой

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. На Играх в Китае Александр Большунов завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.