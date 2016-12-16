18:29 16 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Временное отстранение Йохауг продлено до 19 февраля

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Временное отстранение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам норвежки Терезы Йохауг за нарушение антидопинговых правил продлено до 19 февраля, сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства. Йохауг была дисквалифицирована на 14 месяцев за применение допинга.

Антидопинговый комитет признал отсутствие вины самой Йохауг в том, что запрещенное вещество попало в ее организм. Отмечается, что слушания по делу лыжницы должны состояться 25 - 27 января.

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shpasic

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