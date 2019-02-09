Владимир Путин: "Лыжня России" – одно из наиболее значимых мероприятий зимнего сезона"

Президент РФ Владимир Путин​ заявил, что Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" по праву считается одним из самых значимых зимних мероприятий, сообщает пресс-служба Кремля.

– Приветствую вас на старте очередной, XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Эти традиционные соревнования славятся доброжелательной, неформальной атмосферой и по праву считаются одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий зимнего сезона, – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия – привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

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