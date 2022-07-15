Устюгов продолжит самостоятельные тренировки в Архангельской области

Российский лыжник Сергей Устюгов продолжит тренировки в Архангельской области.

«В настоящее время Устюгов готовится по индивидуальному плану, но периодически будет подключаться к сборной округа. Планы подготовки он должен нам предоставить. Теперь его ждут тренировки в Малиновке», — приводит ТАСС слова тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Крянина.

30-летний Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам.