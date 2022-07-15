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Сегодня, 10:28

Устюгов продолжит самостоятельные тренировки в Архангельской области

Сергей Разин
корреспондент
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Российский лыжник Сергей Устюгов продолжит тренировки в Архангельской области.

«В настоящее время Устюгов готовится по индивидуальному плану, но периодически будет подключаться к сборной округа. Планы подготовки он должен нам предоставить. Теперь его ждут тренировки в Малиновке», — приводит ТАСС слова тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Крянина.

30-летний Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам.

Источник: https://tass.ru/sport/15223461
Сергей Устюгов
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