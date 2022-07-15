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Сегодня, 13:59

Устюгов рассказал, где хранит золотую олимпийскую медаль

Владимир Иванов
Обозреватель
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Один из самых популярных лыжников мира Сергей Устюгов поделился своими ощущениями от статуса олимпийского чемпиона и поведал, где хранит золото Пекина. По словам спортсмена, то достижение вообще никак его не изменило.

— Вы не раз говорили, что все ваши награды, включая те, что с чемпионата мира, валяются в черном пакете из-под кроссовок. Каков судьба золотой олимпийской медали?

— Она в футляре, но тоже где-то в шкафу. Вешать никуда не стал. Стенда пока нет. И еще не знаю, появится ли он.

— Вообще как-то греет осознание, что вы — олимпийский чемпион?

— Знаете, что есть, что нет. Вот бегал, бегал, бегал — и набегал. Я все такой же человек. Да и была эта эстафета давно и неправда.

30-летний Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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