Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе

Россиянка Юлия Ступак стала победительницей гонки преследования на «Тур де Ски». На 0,7 секунды от нее отстала шведка Эбба Андерссон, тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Американка продолжает лидировать в общем зачете.

Тоблах (Италия)

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«Тур де ски»

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,7

3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

4. Рози Бреннан (США) — 17,3

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 37,3

6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3

7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7

11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3...

24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3...

28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5...

45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9

Трансляция гонки