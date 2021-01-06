Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе
Россиянка Юлия Ступак стала победительницей гонки преследования на «Тур де Ски». На 0,7 секунды от нее отстала шведка Эбба Андерссон, тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Американка продолжает лидировать в общем зачете.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Гонка преследования, 10 км (С)
1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,7
3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
4. Рози Бреннан (США) — 17,3
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 37,3
6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3
7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...
10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7
11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3...
24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3...
28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5...
45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9
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