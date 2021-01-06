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Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе

16:02
Юлия Ступак. Фото Reuters
Юлия Ступак. Фото Reuters

Россиянка Юлия Ступак стала победительницей гонки преследования на «Тур де Ски». На 0,7 секунды от нее отстала шведка Эбба Андерссон, тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Американка продолжает лидировать в общем зачете.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,7

3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

4. Рози Бреннан (США) — 17,3

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 37,3

6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3

7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7

11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3...

24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3...

28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5...

45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9

Трансляция гонки

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