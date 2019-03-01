Тренер Устюгова: "У Сергея возникли проблемы с животом во время гонки"

Тренер Сергея Устюгова Маркус Крамер после мужской эстафеты на чемпионате мира, в которой сборная России заняла 2-е место, сказал, что у его подопечного во время гонки возникли проблемы со здоровьем.

– Сегодня мы планировали побороться за золото, но у нас возникли проблемы по ходу гонки, – сказал Крамер. – Но, как вы видели, у Сергея возникли проблемы с животом, такого раньше не было. Так что ему было очень тяжело бежать 10 км. Он мог поддерживать скорость, идти в хорошем темпе, но добавить уже не получалось. Но, тем не менее, мы счастливы и серебряной медали. Мы стараемся оставаться позитивными – не вышло сейчас, значит, получится в следующий раз.

– Устюгов побежит гонку на 50 км?

– Пока не знаю. Нужно понять, что с ним случилось, может он бежать или нет. (Владимир Иванов)

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