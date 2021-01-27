Тренер российских лыжников прокомментировал спад в результатах накануне чемпионата мира

Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «СЭ» признал функциональный спад в команде, но сказал, что к чемпионату мира ситуация должна исправиться.

— Было бы хуже, если бы у нас были идеальные лыжи, а мы бы видели, что люди физически не тянут, не готовы. Тогда появились бы вопросы. Но сейчас виден элемент усталости, есть психологический, функциональный спад. Мы видели этих же спортсменов другими буквально две недели назад. При правильном подходе к тренировочному процессу всё можно вернуть, и уже на чемпионате мира ребята будут на высоте.

Стоило ли нашим лететь домой после «Тур де ски»? Для той же Ступак поездка к ребенку, которого она не видела несколько месяцев, наверное, была нужна. Вполне вероятно, что и другим надо было снять психологический стресс. Просто побывать дома, увидеться с семьей — это основополагающая вещь. К сожалению, из-за очень холодной погоды им невозможно было тренироваться в той мере, в которой нужно, это наложило отпечаток. Жизнь показала, что съездившие домой вернулись не в лучшей форме, выступили не очень удачно.

Но это просто локальный спад, мы успеем их восстановить. Естественно, люди устали, им хотелось чуть подольше отдохнуть. Пройдет время, они войдут в свой режим. Еще месяц до чемпионата мира, думаю, там все будут в хороших кондициях.

(Дмитрий Кузнецов)

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