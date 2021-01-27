Юрий Бородавко поясняет, почему в сборной России проблемы за месяц до чемпионата мира

После успешного выступления на «Тур де Ски» российская сборная взяла лишь одну медаль в четырех гонках на этапе Кубка мира в финском Лахти. Этап сопровождался скандалами с Александром Большуновым, который сначала в спорной ситуации выпал из лидирующей группы норвежцев в скиатлоне, а после эстафеты едва не подрался с малоизвестным финном Йони Мяки. Позитивный фон сменился на более туманный, учитывая доминирование вернувшихся норвежцев. По выражению Эмиля Иверсена, они «просто мочились на всех».

Юрий Бородавко тонко ответил норвежцу (теперь его смело можно звать Емеля Иверсен), объяснил проблемы в Финляндии и ответил на критику. Голос у тренера нашей сборной напряженный, но, судя по всему, штаб держит ситуацию под контролем.

История со смазкой — локальная. Просто промахнулись

— Юрий Викторович, не так много медалей у сборной в Лахти, после триумфа на «Тур де Ски» удачное возвращение норвежцев психологически по команде не ударило?

— Все всё понимают, «Тур де Ски» — не самые простые соревнования, и восемь гонок за 10 дней дали о себе знать. Нужно было отдохнуть, восстановиться. Форма снизилась, конечно. Так что сравнивать эти два старта не совсем логично. Никакой паники в команде нет.

— Рассматривали возможность сняться с некоторых гонок в Лахти, Фалуне?

— Да, можно было бы что-то пропустить, как сделали итальянцы, французы, которые предпочли кататься дома и вернуться к Фалуну. Конечно, было тяжело, кому-то нужно чуть больше восстановиться. Масса вариантов, но мы все же решили, что лучше пойти за счет гонок, стартов. Думаю, если бы у спортсменов были нормальные лыжи, результаты могли быть несколько другими. В Лахти они были не на высоте на обеих дистанциях.

— Часто говорят, что у нас проблемы при плюсовой температуре. Это правда? И если так, то как быть в Оберстдорфе, где вряд ли будут зимние морозы?

— Здесь больше человеческого фактора. Есть нюансы тестирования, которые наши ребята полностью не учли. И у них в итоге остались другие варианты смазки. Промахнулись, скажем так. Все это дело проанализировали, нашли ошибки, понимают, в чем проблема. Надеемся, больше такого не будет.

— То есть это локальная история? Нет корреляции с погодой?

— Нет, абсолютно.

— Были еще вопросы насчет креплений при торможении Большунова в финна... Это можно считать проблемой с лыжами?

— Это последствие экстренного торможения. У Саши не было желания врезаться в финна, вырвало крепление. Просто, когда лыжи из-под тебя вылетают, получается такой вот подкат, подсечка, как у Большунова. Непроизвольно.

— Много говорилось о том, что наши лыжницы полетели к себе домой в перерыв после тура. Александр Легков сомневался насчет правильности этого шага. Была какая-то ошибка или нужно смотреть на долгосрочную перспективу?

— (Вздыхает.) Здесь в зависимости от того, что мы берем за основу. Для той же Ступак поездка домой, к ребенку, которого она не видела несколько месяцев, наверное, была нужна. Вполне вероятно, что и другим надо было снять психологический стресс. Просто побывать дома, увидеться с семьей — это основополагающая вещь. К сожалению, из-за очень холодной погоды им невозможно было тренироваться в той мере, в которой нужно, это наложило отпечаток. Жизнь показала, что съездившие домой вернулись не в лучшей форме, выступили не очень удачно.

— Но это не глобальная проблема, восстановить их успеете?

— Конечно, это просто локальный спад. Естественно, люди устали, им хотелось чуть подольше отдохнуть. Пройдет время, они войдут в свой режим. Еще месяц до чемпионата мира, думаю, там все будут в хороших кондициях.

Иверсену могу сказать — мели, Емеля, твоя неделя

— В Фалуне возвращается еще и Клебо. Для вас это событие или на фоне всего происходящего это так уже, просто рутина?

— Нет, ну какая рутина? Конечно, интересно посмотреть на него в деле, что он собой сейчас представляет. Мы его видели на чемпионате Норвегии, следим, видимся с норвежцами. Пока Клебо рядом не было, но, судя по увиденному в Лахти, норвежцы вернулись в очень хорошей форме, что говорить. Думаю, Клебо в не менее хорошем функциональном состоянии, чем остальные.

— Получается, правильно они пропускали? У вас отношение к их отсутствию на Кубке мира негативное, как и у некоторых иностранцев?

— Представители многих стран, в том числе и нашей, уже неоднократно высказали отношение к норвежцам, к этому демаршу. Я думаю, все было сказано правильно.

— Читали ли вы, что сказал Иверсен после побед в Лахти? Мол, они вернулись и теперь мочатся на всех. Извините, цитата.

— (Смеется.) Есть прекрасная русская поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя». Пусть говорит. Это только слова. Эмиль Иверсен всегда был известен своей экстравагантностью, разными выходками. Мели, Емеля, не более того.

Думаю, у FIS хватит разума не ужесточать наказание Большунову

— Как Большунов? Точно знаю, что его доставали многие, в том числе иностранные журналисты, он уже забыл про столкновение с финном или еще ситуация догоняет?

— Мне кажется, он абстрагируется, точка поставлена, страница перевернута. Нет смысла к этому возвращаться.

— То есть вы не верите в ужесточение наказания?

— Думаю, у руководства FIS хватит разума не делать этого. И в разговоре с руководителями, жюри звучало понимание ситуации.

— Ну и извинения были правильно принесены в данных обстоятельствах, наверное.

— Да, соглашусь.

— Можете сформулировать задачу на этап в Фалуне? Понятно, что медального плана нет, но как тогда она звучит?

— Каждый спортсмен должен выступить как можно лучше исходя из своего нынешнего состояния. Задача предстоящих нам гонок — как можно больше стартовать, чтобы набирать соревновательную форму и затем уже ехать в горы на заключительный этап подготовки.

— Уверенность перед чемпионатом мира у вас есть, ее ничто не поколебало за последние дни?

— Было бы хуже, если бы у нас были идеальные лыжи, а мы бы видели, что люди физически не тянут, не готовы. Тогда появились бы вопросы. Но сейчас просто элемент усталости, есть психологический, функциональный спад. Мы видели этих же спортсменов другими буквально две недели назад. При правильном подходе к тренировочному процессу все можно вернуть, и уже на чемпионате мира ребята будут на высоте.