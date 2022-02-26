Сундлинг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — шестая
Россиянка Наталья Непряева стала шестой в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Она проиграла лидеру 4, 69 секунды.
Первые три места заняли шведские лыжницы. Йонна Сундлинг стала первой, второе место заняла Эмма Рибум и третья Мая Дальквист.
Другая россиянка Татьяна Сорина выбыла в четвертьфинале гонки.
Ранее в мужском спринте россиянин Глеб Ретивых прошел в финал.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Кубок мира
Женщины
Спринт (С)
Финал
1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86
2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 3,28
3. Майя Дальквист (Швеция) — 3,67
4. Джессика Диггинс (США) — 3,93
5. Анамария Лампич (Словения) — 4,01
6. Дарья Непряева (Россия) — 4,69
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