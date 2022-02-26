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Сегодня, 17:01

Сундлинг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — шестая

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянка Наталья Непряева стала шестой в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Она проиграла лидеру 4, 69 секунды.

Первые три места заняли шведские лыжницы. Йонна Сундлинг стала первой, второе место заняла Эмма Рибум и третья Мая Дальквист.

Другая россиянка Татьяна Сорина выбыла в четвертьфинале гонки.

Ранее в мужском спринте россиянин Глеб Ретивых прошел в финал.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Кубок мира

Женщины

Спринт (С)

Финал

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86

2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 3,28

3. Майя Дальквист (Швеция) — 3,67

4. Джессика Диггинс (США) — 3,93

5. Анамария Лампич (Словения) — 4,01

6. Дарья Непряева (Россия) — 4,69

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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