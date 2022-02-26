Клебо выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых — пятый
Российский лыжник Глеб Ретивых занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти. Он проиграл лидеру 0,90 секунды.
Первый стал норвежец Йоханнес Клебо, второй француз Люка Шанава, а третий — Синнре Скар из Норвегии.
Ретивому во время финального забега на последнем повороте помешал китайский спортсмен, который упал и зацепил россиянина.
Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Александр Большунов выбыли в четвертьфинале.
Ранее в женском спринте в финале россиянка Наталья Непряева заняла шестое место. Йонна Сундлинг стала первой, второе место заняла Эмма Рибум и третья Мая Дальквист. Все три спортсменки из Швеции.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,04
3. Синнре Скар (Норвегия) — 0,23
4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,58
5. Глеб Ретивых (Россия) — 0,90
6. Вань Сянь (Китай) — 7,77