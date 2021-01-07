Ступак: «Вяльбе сказала, что будет нелегко после беременности»

Российская лыжница Юлия Ступак, победившая в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, рассказала, что думает по поводу слов президента Федерации лыжной гонок России Елены Вяльбе.

Руководительница по окончании сезона-2018/2019 Вяльбе заявила лыжницам, что следующий сезон будет без главных стартов, поэтому настало время для рождения ребенка.

Ступак, а также Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алешина воспользовались советом.

«Мы часто разговариваем с Еленой Вяльбе. Она сказала, что мне будет нелегко после беременности, но организм станет сильнее, чем раньше. Я очень счастлива. Мой сын находится в России с отцом и семьей. После «Тур де Ски» я поеду домой. Я не видела сына уже около месяца», — приводит слова Ступак Aftonbladet.