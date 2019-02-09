Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в Зефельде

Официальный сайт Федерации лыжных гонок России объявил состав на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зефельде с 19 февраля по 3 марта. В список участников данного турнира вошла Наталья Непряева, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, и Александр Большунов, также располагающийся на второй строчке

Состав команды выглядит так:

Женщины:

1. Алешина Татьяна (Тюменская область)

2. Баязитова Аида (Москва)

3. Белорукова Юлия (Республика Коми)

4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)

5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)

6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)

7. Истомина Мария (Пермский край)

8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)

9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)

10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)

11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)

12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)

2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)

3. Большунов Александр (Тюменская область)

4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)

5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)

7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)

8. Ретивых Глеб (Тюменская область)

9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)

10. Спицов Денис (Тюменская область)

11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)

12. Червоткин Алексей (Москва)

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