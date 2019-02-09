Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в Зефельде

Официальный сайт Федерации лыжных гонок России объявил состав на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зефельде с 19 февраля по 3 марта. В список участников данного турнира вошла Наталья Непряева, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, и Александр Большунов, также располагающийся на второй строчке
Состав команды выглядит так:
Женщины:
1. Алешина Татьяна (Тюменская область)
2. Баязитова Аида (Москва)
3. Белорукова Юлия (Республика Коми)
4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)
7. Истомина Мария (Пермский край)
8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)
9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)
10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)
11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)
Мужчины:
1. Белов Евгений (Тюменская область)
2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)
3. Большунов Александр (Тюменская область)
4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)
5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)
7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)
8. Ретивых Глеб (Тюменская область)
9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)
10. Спицов Денис (Тюменская область)
11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
12. Червоткин Алексей (Москва)
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