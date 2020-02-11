Стал известен состав сборной России на многодневку «Ски Тур»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Instagram назвала состав сборной на «Ски Тур», который пройдет с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

Состав мужской сборной: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов.

Состав женской сборной: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.