Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Стал известен состав сборной России на многодневку «Ски Тур»

13:36
Теги:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Instagram назвала состав сборной на «Ски Тур», который пройдет с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

Состав мужской сборной: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов.

Состав женской сборной: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир