Спицов завоевал бронзу на чемпионате мира по лыжероллерам

Россиянин Денис Спицов занял третье место на чемпионате мира по лыжероллерам в гонке на 16 км с раздельным стартом. Турнир проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Первое место занял итальянец Маттео Танел, вторым стал норвежец Амунд Корсет (отставание — 6,2 секунды). Спицов проиграл итальянцу 10,1 секунды. Россиянин Александр Терентьев (+24,5) занял четвертое место, Алексей Червоткин (+30,1) расположился на пятом месте.

Завтра, 17 сентября, на ЧМ по лыжероллерам пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Турнир завершится 19 сентября.