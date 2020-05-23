Спицов задумывается о том, чтобы попробовать себя в биатлоне

Серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Денис Спицов заявил о готовности выступать на одних стартах вместе с биатлонистами.

— Перед началом сезона-2018/19 в Финляндии вы были замечены на стрельбище с винтовкой в компании биатлонистов Антона Бабикова и Игоря Малиновского.

— Да, но первый раз я как раз тогда на сборах с московской командой попробовал себя в этом виде, — приводит слова Спицова АСН «Тюменская арена». — Даже принял участие в каких-то соревнованиях в Уфе. Только вот в кроссе перепутал и вместо круга по 1200 метров трижды «махнул» по полтора километра.

— Но в итоге в биатлон вы не пошли. Хотя вид спорта популярен...

— Я за популярностью никогда не гнался. У меня получалось в лыжных гонках, где до сих не все цели достигнуты. Хотя порой есть мысли, что можно себя в биатлоне попробовать. Даже президент СБР Владимир Драчев говорил, что хотел бы привлечь лыжников на совместные соревнования или сборы.

— То есть вы правда готовы принять участие в биатлонных соревнованиях?

— Если наш поддержит губернатор и спортивное руководство области, то я готов. Выйти на биатлонную трассу — легко!

— С кем из биатлонистов чаще общаетесь?

— Хорошие отношения с Максимом Цветковым. С Женей Гараничевым, с которым мы «служим» в одном месте. Часто общались раньше с Антоном Бабиковым. Раньше у лыжников и биатлонистов еще и сборы порой пересекались, сейчас такого нет.

— Когда лыжники научат бегать биатлонистов?

— Ох, я не хотел бы влезать в эту тему. Мне и так ребят порой жаль. Столько скандалов вокруг сборной, лишних разговоров.