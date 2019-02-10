Шведки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, россиянки - 4-е и 6-е

Шведская женская команда в составе Майи Дальквист и Иды Ингемарсдоттер стала первой в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти. Вторыми стали норвежки Тириль Венг и Майкен Фалла, бронзу завоевала еще одна шведская команда в составе Эвелины Сеттлин и Ханны Фальк.
Россиянки Татьяна Алешина и Евгения Шаповалова стали 4-ми, Елена Соболева и Наталья Матвеева- 6-ми.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт (С)
1. Швеция-1 (Майя Дальквист, Ида Ингемарсдоттер) - 18.24,96
2. Норвегия-1 (Тириль Венг, Майкен Фалла) - отставание 1,84
3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин, Ханна Фальк) - 3,55
4. Россия-2 (Татьяна Алешина, Евгения Шаповалова) - 4,18
5. Финляндия-2 (Йоанна Матинтало, Анна Кюлленен) - 4,98
6. Россия-1 (Елена Соболева, Наталья Матвеева) - 8,30