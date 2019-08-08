Сергей Устюгов: "Звания заслуженных мастеров спорта футболистам за 8-е место на ЧМ обесценивает спортивные победы"

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за 8-е место на чемпионате мира-2018 обесценивают спортивные победы. Особенно, по его мнению, это сказывается на индивидуальных видах спорта.

– Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба, – приводит сайт Федерации лыжных гонок России слова Устюгова. – Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах.

Спортсмены – это своего рода наркоманы, зависящие от физических нагрузок. После двух-трёх дней безделья меня начинает подламывать. Эндорфинов нет – начинает трясти. Надо их где-то достать. Где? Где-где, на тренировке.