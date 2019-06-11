Сергей Устюгов – о командной тактике: "В России кто сильнее, тот и выжил"

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов ответил на вопрос, почему у российской сборной нет такой слаженной командной тактики, как у Норвегии​.

– Я думаю каждый спортсмен из сборной России по лыжным гонкам хочет показать свой максимальный результат, чтобы закрепиться, забронировать место в команде, – цитирует Устюгова isayprosport.

У нас очень сильная команда, много тренировочных групп, которые между собой конкурируют, никто не хочет отдавать свое место другому, живая конкуренция, кто сильнее, тот и выжил! Не в обиду сказано никому! Норвежцы добывают свои медали для Норвегии, ну а мы только учимся у них.

Каким образом в спринте возможно обогнать Йоханесса Клебо? Быть сильнее, выносливее, хитрее, и конечно, включать голову.