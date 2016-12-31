14:48 31 декабря 2016 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Россиянки не смогли пробиться в финал спринта на первом этапе "Тур де Ски"

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Юлия Чекалева стала лучшей из российских спортсменок в квалификации спринта на первом этапе "Тур де Ски", проходящем в швейцарском Валь-Мустаире. Лидер дистанционной сборной заняла 39-е место, уступив победительнице Стине Нильссон из Швеции 14,59 секунды.

Остальные россиянки расположились в итоговом протоколе ниже Чекалевой: Полина Кальсина – 42-я, Елена Соболева – 55-я, Алиса Жамбалова – 60-я, Ольга Царева – 62-я, Мария Гущина – 64-я. Всего на старт первого этапа вышло 64 спортсменки. (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

что-то ты всё перепутал, больные астматики как бегали так и бегают, ТИ как выдавались, так и будут выдаваться правильным спортсменам из правильных стран

16:52 31 декабря 2016

PitersS

Поотнимали у больных лекарства-как им теперь вести здоровый образ жизни и побеждать? Отнимите у России газо-нефтяные "лекарства" и она загнется.

15:34 31 декабря 2016

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