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26 апреля, 11:18

Бородавко: «Сборы в Крыму? Никакой политики, только спорт и здоровье»

Бородавко прокомментировал решение провести тренировочный сбор лыжников в Крыму
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова чиновников из Норвегии, которые назвали выбор Крыма как места проведения сборов политическим решением.

Александр Большунов. Норвежцы недовольны тренировками российских лыжников в Крыму

«Мы проводим сборы в Крыму с 2011 года, когда это была еще Украина. Это постоянное место для тренировочных сборов, там хорошие условия для этого. Здесь мы боремся за здоровье спортсменов, никакой политики. Только спорт и здоровье. Крым — великолепное место для тренировок», — сказал Бородавко «СЭ».

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард считает, что сейчас поездка российских спортсменов в Крым приобретает особый символизм, который может привести к новым санкциям.

Бывший тренер сборной Норвегии Видар Лефшус назвал решение о месте проведения сборов «политическим».

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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