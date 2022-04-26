Бородавко: «Сборы в Крыму? Никакой политики, только спорт и здоровье»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова чиновников из Норвегии, которые назвали выбор Крыма как места проведения сборов политическим решением.

«Мы проводим сборы в Крыму с 2011 года, когда это была еще Украина. Это постоянное место для тренировочных сборов, там хорошие условия для этого. Здесь мы боремся за здоровье спортсменов, никакой политики. Только спорт и здоровье. Крым — великолепное место для тренировок», — сказал Бородавко «СЭ».

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард считает, что сейчас поездка российских спортсменов в Крым приобретает особый символизм, который может привести к новым санкциям.

Бывший тренер сборной Норвегии Видар Лефшус назвал решение о месте проведения сборов «политическим».