16:02 | Лыжные гонки

Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонен

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Российская лыжница Юлия Белорукова начнет масс-старт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке с 3-минутным отставанием. Причиной послужила дисквалификация 24-летней спортсменки за ее поведение во вчерашнем спринте: она умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон в четвертьфинальном забеге. Российская сторона подала протест, но он был отклонен. 

Отклонили протест. Сегодня Белорукова стартует 30-я, с трехминутным отставанием, - приводит телеканал "360" слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе

Белорукова занимает 6-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 848 очков.

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Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/otklonili-protest-vjalbe-rasskazala-o-sanktsijah-k-udarivshej-sopernitsu-belorukovoj/

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