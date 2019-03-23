Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонен

Российская лыжница Юлия Белорукова начнет масс-старт на этапе Кубка мира в канадском Квебеке с 3-минутным отставанием. Причиной послужила дисквалификация 24-летней спортсменки за ее поведение во вчерашнем спринте: она умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон в четвертьфинальном забеге. Российская сторона подала протест, но он был отклонен.

- Отклонили протест. Сегодня Белорукова стартует 30-я, с трехминутным отставанием, - приводит телеканал "360" слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Белорукова занимает 6-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 848 очков.

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