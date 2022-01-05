Отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам во Франции не будет перенесен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не станет переносить отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус.

«После обсуждения возможных альтернатив с национальными федерациями FIS может подтвердить, что гонки Кубка мира, запланированные в Ле Рус, не будут перенесены в другое место.

Сейчас оценивается возможность добавить дополнительный день соревнований к этапу Кубка мира в словенской Планице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение об отмене этапа в связи с распространением штамма «омикрон» приняла Федерация лыжного спорта Франции и местные власти. Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января.

Еще один этап Кубка мира должен пройти в Планице (Словения) с 22 по 23 января.