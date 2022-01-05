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Отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам во Франции не будет перенесен

21:04

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что не станет переносить отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус.

«После обсуждения возможных альтернатив с национальными федерациями FIS может подтвердить, что гонки Кубка мира, запланированные в Ле Рус, не будут перенесены в другое место.

Сейчас оценивается возможность добавить дополнительный день соревнований к этапу Кубка мира в словенской Планице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение об отмене этапа в связи с распространением штамма «омикрон» приняла Федерация лыжного спорта Франции и местные власти. Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января.

Еще один этап Кубка мира должен пройти в Планице (Словения) с 22 по 23 января.

Дополнительная информация:

https://www.fis-ski.com/en/cross-country/cross-country-news-multimedia/news/2021-22/breaking-les-rousses-fra-world-cup-cancelled

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Екатерина Савостина все материалы автора
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