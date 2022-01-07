Ретивых: «Хейта, наверное, много. Я не обращаю внимания»

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, как относится к хейту и поблагодарил семью и болельщиков за поддержку.

«Спасибо семье, что меня поддерживает. Ну и болельщикам тоже. Огромное количество болельщиков, которые пишут каждый день приятные слова. Адекватные люди. А не те, которые начинают плохо писать, грубить. Это тоже некрасиво с их стороны. Потому что никто не в праве судить человека, не зная его.

Хейта, наверное, много. Я не обращаю внимания просто, нейтрально к этому отношусь. Собаки лают — караван идет», — цитирует Ретивых «РИА Новости Спорт».

Скорее всего, Ретивых не сможет отобраться в сборную России на Олимпиаду в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.