Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет

Советская и российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет. Известно, что спортсменки не стало 19 октября.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание, — цитирует ТАСС мужа спортсменки Леонида Резцова. — О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15 числа».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км.

На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.