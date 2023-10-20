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Сегодня, 18:20

Mash: предварительная причина смерти Резцовой — остановка сердца

Руслан Минаев
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Анфиса Резцова.
Фото Александр Вильф., архив «СЭ»

Стала известная представительная причина смерти трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

По информации Mash, спортсменка скончалась из-за остановки сердца. Отмечается, что долго время Резцова была в депрессии и злоупотребляла алкоголем.

Муж спортсменки Леонид Резцов сообщил, что супругу госпитализировали 15 октября. Mash добавляет, что бригаду скорой медицинской помощи Резцова встретила в нетрезвом состоянии.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км. На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет

Анфиса Резцова
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