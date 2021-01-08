Норвежские лыжники должны выступить на этапах Кубка мира, чтобы попасть на ЧМ

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг сообщил, что для попадания на чемпионат мира спортсмены должны выступить на этапах Кубке мира.

«Если спортсмен хочет попасть на ЧМ, то он должен принять участие в Кубке мира. Поэтому мы поедем в Лахти и Фалун», — цитирует Бьервига VG.

Состав будет объявлен 1 февраля.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.