Норвежец Холунн выиграл марафон, Россия завершила ЧМ по лыжным гонкам без золотых медалей

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн завоевал золото в марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Результат 30-летнего спортсмена составил 1 час 49 минут 59,3 секунды.
Вторым стал россиянин Александр Большунов (отставание 27,8 секунды). Бронзу завоевал норвежец Шур Рете (57,8). Россиянин Андрей Мельниченко стал 13-м (1.10,8), Евгений Белов - 25-м (2.07,7), Денис Спицов - 28-м (2.18,8).
Лыжные гонки
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Масс-старт, 50 км (С)
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 1:49.59,3
2. Александр Большунов (Россия) - отставание 27,8
3. Шур Рете (Норвегия) - 57,8
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 57,9
5. Симен Крюгер (Норвегия) - 1.01,1
6. Калле Хальфварссон (Швеция) - 1.02,6...
13. Андрей Мельниченко (Россия) - 1.10,8...
25. Евгений Белов (Россия) - 2.07,7...
28. Денис Спицов (Россия) - 2.18,8