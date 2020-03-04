Норвежец Йоханнес Клебо выиграл индивидуальный спринт на домашнем этапе Кубка мира в Драммене. В тройку вошли еще два его соотечественника — Ховард Таугбель и Эйрик Брансдаль. Всего в шестерку финалистов вошли пять представителей Норвегии и один россиянин — Александр Большунов, занявшй пятое место.

Сергей Устюгов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых и Александр Терентьев — в полуфинале.

Драммен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.57,65

2. Ховард Таугбель (Норвегия) — отставание 0,65

3. Эйрик Брансдаль (Норвегия) — 0,69

4. Синнре Скар (Норвегия) — 0,94

5. Александр Большунов (Россия) — 1,92

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 12,79