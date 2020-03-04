Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на домашнем этапе Кубка мира, Большунов — пятый
19:15
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл индивидуальный спринт на домашнем этапе Кубка мира в Драммене. В тройку вошли еще два его соотечественника — Ховард Таугбель и Эйрик Брансдаль. Всего в шестерку финалистов вошли пять представителей Норвегии и один россиянин — Александр Большунов, занявшй пятое место.
Сергей Устюгов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале. Глеб Ретивых и Александр Терентьев — в полуфинале.
Драммен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.57,65
2. Ховард Таугбель (Норвегия) — отставание 0,65
3. Эйрик Брансдаль (Норвегия) — 0,69
4. Синнре Скар (Норвегия) — 0,94
5. Александр Большунов (Россия) — 1,92
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 12,79