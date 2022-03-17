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Сегодня, 14:54

Непряева выиграла спринт на соревнованиях «Олимпийцы России»

Роман Шишов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Олимпийцы России» в Кировской области.

Ее результат 4 минуты 26,11 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева (отставание — 0,19 секунды), третьей — Екатерина Смирнова (+7,13).

Напомним, 26 летняя Непряева стала победительницей общего зачета Кубка мира-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине она выиграла золото в эстафете, а также завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Кроме того, она победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Наталья Непряева
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