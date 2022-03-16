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Сегодня, 17:58

Врачи запретили Эстберг участвовать в чемпионате Норвегии

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Ингвильд Флюгстад Эстберг.
Фото Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флюгстад Эстберг пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам, который стартует в городе Харстаде 26 марта.

Из-за проблем со здоровьем 31-летняя спортсменка отдыхала в начале и в конце прошлого сезона, а в нынешнем выступала только до 12 декабря.

Ингвильд попустила Олимпиаду в Пекине, и возобновление карьеры для нее под большим вопросом. Ожидалось, что весной врачи могут изменить свой запрет на участие Эстберг в соревнованиях, но, как сообщает NRK, этого не произошло.

Вернуться звездная лыжница в лучшем случае сможет в будущем сезоне.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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