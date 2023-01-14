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Сегодня, 11:00

Крамер сравнил работу в сборных России и Италии: «Точно не легче»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Маркус Крамер (в центра за спиной Елены Вяльбе) в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Немецкий лыжный специалист Маркус Крамер, который с 2010 по 2022 годы работал со сборной России, а ныне тренирует Италию, в интервью «СЭ» сравнил особенности работы в двух странах.

— В чем главная разница между сборными России и Италии? В Италии легче работать?

— Точно не легче. В России много сильных спортсменов. У мужчин есть 15-20 сильных лыжников, которых смело можно брать на Кубок мира, и у них будут высокие результаты. В Италии во всей группе только пять человек, и мы счастливы, что трое пять раз доехали до подиума. Позади у них мало молодых ребят. Приходится делать много фундаментальной работы. В России другая ситуация, ты каждую неделю борешься. Ты должен попадать минимум в десятку, а по-хорошему — побеждать. Тебе постоянно нужны очень высокие результаты.

— Вам приходится искать молодых спортсменов в Италии?

— Да, это тоже моя ответственность. Я главный тренер, пытаюсь выстроить систему в тренировочном процессе на будущее. У нас есть два парня из категории до 23 лет, Тикко и Грац, они могут выстрелить в будущем. Но нам нужно больше лыжников! (смеется) Я работаю и в этом направлении.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера
Сборная Италии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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