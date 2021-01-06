Лыжные гонки
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Мальцев: «Сам себе два раза палки сломал»

17:41

Россиянин Артем Мальцев подвел итоги гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Лыжник боролся за второе место, но дважды по ходу гонки сломал палку и финишировал пятым. В результате первые мять мест достались россиянам.

— Сам себе два раза две палки сломал. Один раз на мосту, другой — когда на подъем шли, — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ». — То ли зацепился за билборд, не понял, что произошло. В целом лыжи хорошо работали. В целом все понравилось, но сам виноват, что тут еще сказать.

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