Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на турнире «Чемпионские высоты»

Читать «СЭ» в

Лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов выиграли командный спринт на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Вторым пришли Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Третье место — у Ильи Порошкина и Ильи Семикова.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Мужчины

Командный спринт

1. Александр Терентьев — Александр Большунов (Архангельская область) — 18.11,7

2. Иван Якимушкин — Артем Мальцев (Тюменская область-1) +0,7

3. Илья Порошкин — Илья Семиков (Коми) +9,9

4. Рифат Сафиуллин — Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +17,6

5. Алексей Червоткин — Федор Назаров (Москва-1) +19,2

6. Сергей Забалуев — Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1) +25,9

7. Андрей Парфенов — Глеб Ретивых (Тюменская область-2) +26,5

8. Дмитрий Жуль — Андрей Мельниченко (Красноярский край-1) +27,0

9. Данила Карпасюк — Владислав Вечканов (Челябинская область) +43,1

10. Иван Горбунов — Денис Филимонов (Татарстан-1) +46,8