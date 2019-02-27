Лыжник дня. Британец бежит гонку на ЧМ с обнаженным животом

Британский лыжник Эндрю Янг в необычном костюме бежит индивидуальную гонку на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 26-летний спортсмен облачен в короткую майку, обнажающую живот. Причиной тому стала погода - температура в Зефельде поднялась до 10 градусов тепла.
Погодка сегодня, конечно, не для лыж– СЭ Олимпиада (@se_olympics) 27 февраля 2019 г.
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Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.
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