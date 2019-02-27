16:16 | Лыжные гонки

Лыжник дня. Британец бежит гонку на ЧМ с обнаженным животом

Эндрю Янг во время индивидуальной гонки.
Эндрю Янг во время индивидуальной гонки.
0
Обсудить

Британский лыжник Эндрю Янг в необычном костюме бежит индивидуальную гонку на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 26-летний спортсмен облачен в короткую майку, обнажающую живот. Причиной тому стала погода - температура в Зефельде поднялась до 10 градусов тепла. 

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.

Все о лыжных гонках - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ