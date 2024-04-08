Терентьев объяснил переход из группы Бородавко в команду Сорина

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал переход из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Вместе с Терентьевым к Сорину перешла и его супруга Наталья Терентьева (Непряева).

«Решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем. Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся! Более того, Юрий Викторович был и остается нашим личным тренером, а мы его подопечными в Архангельской области. Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены», — написал Терентьев в соцсетях.

Спортсмен добавил, что видит свое дальнейшее развитие в группе Сорина и с нетерпением ждет подготовки к следующему сезону.