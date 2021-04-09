Большунов о тренировках с детьми: «Для них и для нас это мотивация»

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов в преддверии VIII Югорского лыжного марафона рассказал важности тренировок с детьми.

— Вы вчера провели тренировку, мастер-класс с детьми. Насколько важно именитым спортсменам встречаться с молодежью?

— Это важно, чтобы показывать им пример. У них была возможность покататься рядом с нами. Думаю, у них увеличился огонь в глазах и желание кататься. Для них и для нас это мотивация.

— Деревянный глобус, который сделал вам папа, хранится в одном ряду с хрустальными FIS? И какой у вас был первый марафон?

— Да, в одном ряду, только хрустальные в коробках. Первый марафон — чемпионат России в Малиновке 2015 год.

(Екатерина Звенигородская)