Крянин: «Наши лыжники показали, что они готовы решать все вопросы несмотря на холод и непонятную ситуацию»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился мнением о выступлении российских лыжников на этапе Кубка мира в Руке.

В гонке преследования первое место занял Александр Большунов, на второй позиции оказался Сергей Устюгов, на третьей строчке — Артем Мальцев.

«Конечно ситуации, в которых непонятно, состоится гонка или нет, влияют на спортсменов, — приводит слова Крянина «Чемпионат». — Когда решение принято, надо отбрасывать все эмоции назад и решать вопросы на дистанции. Наши ребята показали, что они готовы решать все вопросы несмотря на холод и непонятную ситуацию. Считаю, что такие погодные условия допустимы — это нормальное явление, нормальная температура. Мы бегали, когда было еще холоднее. Надо выходить и доказывать, кто сильнее. Наши ребята показали, что на сегодняшний день они сильнее всех в мире.

То, что конкуренты снялись с соревнований, ни в коем случае не делает победу менее ценной, это все-таки победа на этапе Кубка мира. Все находятся в равных условиях, так почему не выйти и не побороться? Если на футбольный матч не выйдет одна из команд и скажет, что ей некомфортно, то какая реакция будет у болельщиков?

У Большунова очень хорошая база. Из-за проблем со здоровьем Саша с небольшим запозданием входит в сезон, но в этом нет ничего страшного. Любое соревнование — самая лучшая тренировка для того, чтобы набирать опыт и подходить к пику формы. Дальше — больше, это только первый раз. Сергей Устюгов посмотрит, что надо было поближе выходить, тогда у него была бы возможность бороться за первое место».

Сборная Норвегии не принимала участие в гонке из-за погодных условий. Температура воздуха в Руке опускалась до минус 23 градусов.