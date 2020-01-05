Россиянин Александр Большунов стал третьим в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, который стал заключительной гонкой в рамках «Тур де Ски». Это позволило ему выиграть общий зачет многодневки.

Второе место на «Тур де Ски» по итогам семи этапов занял россиянин Сергей Устюгов. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Клебо (21-е место в масс-старте).

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Вторым стал его соотечественник Шур Рете.

Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета «Тур де Ски».

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 30.55,8

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 13,9

3. Александр Большунов (Россия) — 22,5

4. Денис Спицов (Россия) — 26,2

5. Сергей Устюгов (Россия) — 34,9

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 41,0

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 44,8...

...9. Андрей Ларьков (Россия) — 53,7