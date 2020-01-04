Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройке
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл индивидуальный спринт на Кубке мира. В тройке оказалось сразу два российских лыжника — Сергей Устюгов занял второе место, а Александр Большунов — третье.
Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко заняли пятое и шестое места соответственно. Денис Спицов выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Андрей Ларьков — в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Индивидуальный спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.03,78
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,70
3. Александр Большунов (Россия) — 1,33
4. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,01
5. Глеб Ретивых (Россия) — 6,30
6. Андрей Мельниченко (Россия) — 8,69
Денис Спицов выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Андрей Ларьков — в четвертьфинале.